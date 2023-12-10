Эксперты предупредили о новых рисках мирового кризиса
Финансисты на протяжении десятилетий пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, признаки новых "черных лебедей" уже есть - это резкий рост госдолга США, нарушение логистических цепочек, многолетние санкции.
Однако поводов для паники пока нет: главная угроза еще не наблюдается, пишет издание.
"Все текущие проблемы - замедление Китая, рецессия в Европе и США - в целом контролируются политиками. Ни одна из них не выглядит фатальной", - считает эксперт "БКС Мир инвестиций" по фондовому рынку Валерий Емельянов.
По словам доцента Александра Арского, дефицит бюджета США грозит дефолтом всей мировой валютной системе. Мировой долг в прошлом году достиг $92 трлн, или 91% мирового ВВП, тогда как безопасный порог - 60%.
Другой возможный источник потрясений - падение объемов международной торговли. За девять месяцев 2022 года экспорт товаров США в Китай сократился на 3%, в ЕС - на 2,5%. Обратные показатели также в минусе.
К тому же начались проблемы на жилищных рынках ряда стран - ипотека в США подорожала до максимума с 2000 года.
При этом нельзя забывать, что все прошлые кризисы случались внезапно. "События, им предшествовавшие, почти не повторялись. Новый коллапс возникнет по своему уникальному сценарию", - отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Он полагает, что зародыш будущего потрясения стоит искать в сфере продовольствия, миграции, логистики. А пока рано бить тревогу: как считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев, страны учатся на ошибках прошлого и стремятся не допустить серьезных дисбалансов.
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