https://news.day.az/economy/1620949.html Газовый интерконнектор Сербия-Болгария был давно запланированным проектом
Газовый интерконнектор Сербия-Болгария был давно запланированным проектом
Газовый интерконнектор Сербия-Болгария был давно запланированным проектом.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на церемонии запуска газового интерконнектора Болгария-Сербия в городе Ниш (Сербия).
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