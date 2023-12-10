Газовый интерконнектор Сербия-Болгария имеет стратегическое значение для ЕС.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре на церемонии запуска газового интерконнектора Болгария-Сербия в городе Ниш (Сербия).

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал в этой области, и Европейский Союз за усердную работу, чтобы сделать это возможным",- сказал он.

Джофре отметил, что ЕС усилил поддержку Сербии, выделив 65 миллионов долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения и снизить стоимость счетов за электроэнергию.

"И это часть 1-миллиардной поддержки энергетического сектора за последние 20 лет. И это потому, что Сербия является кандидатом на вступление в Европейский Союз",- сказал он.

Джофре отметил, что новый план роста Сербии предоставит больше возможностей для реформы и дополнительное финансирование.

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