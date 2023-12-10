Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу. Мы высоко ценим вашу роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Президент Болгарии Румен Радев после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

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