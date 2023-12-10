https://news.day.az/economy/1620973.html Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу - президент Болгарии
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу - президент Болгарии
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу. Мы высоко ценим вашу роль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Президент Болгарии Румен Радев после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).
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