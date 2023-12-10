В Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия - Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что проект газового интерконнектора Сербия - Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа - через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.

Новый газопровод соединит существующую сербскую сеть в Нише с болгарской сетью в столице Софии. Длина сербской части газопровода составляет 109 километров.

При диаметре трубы 700 мм и максимальном давлении 55 бар его мощность позволит перекачивать 1,8 миллиарда кубометров природного газа в год, что эквивалентно 60 процентам общего годового потребления Сербии.

Помимо Ниша, трубопровод также будет включать в себя еще три измерительных станций в Бела-Паланке, Пироте и Димитровграде, что позволит этим трем городам и регионам Сербии - их гражданам, школам, больницам, предприятиям - иметь доступ к газоснабжению для отопления и промышленного производства. Строительные работы начались в январе 2022 года.

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