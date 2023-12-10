Иранский чиновник рассказал о важных транспортных проектах с Азербайджаном

Иран и Азербайджан работают над важными проектами, связанными с международным транспортом, логистикой и транзитом вдоль общих границ.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахриар Афандизаде.

Заместитель министра сообщил, что помимо строительства нового моста через реку Астарачай, также завершается строительство Астаринского пограничного терминала и ремонтируется старый мост через эту же реку.

Афандизаде также сказал, что еще один проект предполагает строительство автомобильного и железнодорожного мостов через реку Араз, которые свяжут город Агбанд в Зангиланском районе Азербайджана и село Калала в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Он добавил, что этот проект расширит Аразский дорожный коридор, который соединит Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Строительство автодорожного моста и погранично-таможенной инфраструктуры на реке Араз в районе города Агбанд началось 6 октября после закладки фундамента. Мост через реку Араз имеет длину 216 метров и ширину 24,5 метра. С каждой стороны имеется две полосы автомобильного движения и по одной пешеходной полосе. На территории обеих стран будет построен пункт отправления, способный принять не менее 1000 грузовых автомобилей с 500 въездами и 500 выездами в сутки.

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