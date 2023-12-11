Азербайджан взял на себя ведущую роль в разработке стратегии по энергопереходу

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан взял на себя ведущую роль в разработке стратегии по осуществлению энергетического перехода, что в настоящее время является активно развивающимся сектором.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал старший партнер и управляющий директор Boston Consulting Group (BCG) Майкл Рингель.

"Прямо перед нашими глазами происходит активное развитие нескольких крупных инновационных тенденций, таких, как цифровое развитие и искусственный интеллект, свидетельствующие о том, как современные машины не заменяют, а дополняют человеческое мышление. Переход к энергетике и наши общие усилия по защите климата, включая конвенцию COP28, также являются явно развивающейся тенденцией. Азербайджан, в свою очередь, обладает очень удачной позицией для того, чтобы извлечь из этого выгоду, поскольку энергетический переход - это то, для чего страна находится в чрезвычайно выгодном положении, принимая во внимание ее значительное присутствие на COP28. Существует хрупкий баланс между очевидной потребностью мира в энергии на сегодняшний день и необходимостью ответственного обеспечения и поддержки энергетического перехода. В этом отношении, Азербайджан взял на себя ведущую роль в разработке стратегии по осуществлению энергетического перехода", - сказал он.

Уникальная роль Азербайджана в объединении

Рингель подчеркнул уникальную способность Азербайджана объединять самые разные части света, поскольку сотрудничество страны как со странами Западом, так и Востока, высоко развито.

"Способность Азербайджана соединять самые разные части света является большим преимуществом. Это выгодно, поскольку именно на пересечении историй часто рождались самые яркие инновации. Азербайджан наделен огромным разнообразием отраслей, таких как энергетика, высокие технологии, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм и финансовые услуги. Возможность отталкиваться от такой широты ресурсов предоставляет Азербайджану море потенциала в промышленном развитии", - отметил он.

Развитие инновационного сектора в последние годы

"В последние годы в сфере инноваций произошли масштабные изменения. На концептуальном уровне то, что мы наблюдаем, - это невероятные изменения в темпах развития инноваций. И затем, конечно, происходят огромные изменения в том, как происходят инновации, а именно, невероятные изменения в демократизации инноваций. Инновации на сегодняшний день - это действительно то, что может произойти в любой точке мира, что является огромным преимуществом для человечества", - отметил Рингель.

Он подчеркнул, что с каждым годом темпы появления новых достижений на благо коллективного общества ускоряются и географически расширяются, что на очень ценно, поскольку идеи могут исходить из любой точки земного шара.

"В современной эпохе инновации вспыхивают с более высокой скоростью, чем когда-либо прежде, и это связано с географической разношерстностью, из которой возникают новые идеи. Эта растущая модель приводит к большому разнообразию идей, поскольку у нас больше нет единого способа мышления, что, я думаю, действительно ценно", - пояснил он.

Роль инвестиций в инновационном развитии

Рингель подчеркнул, что не бывает инноваций без инвестиций, будь то вложение времени или финансовых средств.

"Всегда нужно проделать определенную работу, чтобы получить какой-то результат. Мне вспоминается цитата Томаса Эдисона, в которой говорится, что инновации состоят из 1 процента вдохновения и 99 процентов усилий. Инновации требуют вложения времени. Это постоянные усилия и поток самоотверженной работы. Таким образом, будь то с точки зрения времени или денег, эти усилия представляют собой существенные инвестиции", - сказал он.

Развивающиеся отрасли, требующие инноваций и инвестиций

Рингель подчеркнул, что на сегодняшний день нет такого сектора, где инновации не имели бы значения, несмотря на существование некоторых областей, наиболее остро нуждающихся в переменах.

"Возьмем к примеру био-технологии или фармацевтику, где на первый план вышел ряд новых технологий, таких как РНК-вакцины, которые открывают новые области для развития отрасли. В этой самой области предстоит проделать массу работы и подумать о том, где эти вакцины будут разрабатываться дальше, какие другие технологии могут изменить здоровье человека. Это одна из отраслей, где недавно произошел прорыв. Есть и другие отрасли, которые, возможно, сейчас более стабильны, но было бы ошибкой говорить, что инновации там не имеют значения. На самом деле, иногда именно в этих отраслях новая идея вызывает настоящий сдвиг и полное изменение в работе сферы. Итак, независимо от отрасли, инновации должны присутствовать как фактор создания ценности, независимо от того, высок спрос или нет. Работаете ли вы в горячем секторе или в менее динамичном, всегда есть возможность внедрить инновации и сделать "холодный" более динамичным", - сказал он.

Навигация в мире быстро меняющихся инноваций

Рингель подметил, что увеличение скорости и разнообразия источников инноваций - это действительно впечатляющее явление.

"Скорость и масштаб внедрения инноваций порождают поток потенциальных идей, что представляет трудности в поиске правильной концепции среди этого обилия. Однако, фокусирование на одной идее может привести к неправильному выбору в этом потоке идей, подобно поиску иголки в стоге сена. Вот где стратегия становится невероятно важной. Человек должен иметь четкое представление о миссии своей компании и о том, чего она пытается достичь. Это служит ориентиром при отборе идей из потока, помогая определить правильный путь. Стратегия заключается не только в выборе действий, но и в определении того, что не следует делать", - сказал он.

Далее Рингель подчеркнул, что представленная стратегия предоставляет возможность человеку активно выбирать среди многочисленных аспектов, поступающих очень быстро и предлагающих широкий спектр возможностей, чтобы определить, какие из них стоят того, чтобы к ним стремиться.

"Итак, в этом и заключается вызов, этот поток идей, широта идей, темп, с которым они приходят. Ключ к решению подобных трудностей заключается в наличии стратегии, помогающей понять идеи и определить цель, к которой нужно стремиться", - пояснил он.

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