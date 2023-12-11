Нефтяные котировки начали день с роста

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0.65% и составила $76.33 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 0.53% и составила $71.61.

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