Всемирный Банк готов оказать содействие Азербайджану в процессе декарбонизации

Источник: Агентство международной информации Trend

У Азербайджана появились новые возможности для активизации процесса декарбонизации.

Как передает Day.Az, об этом во вторник в эксклюзивном интервью Trend сказала региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Новые перспективы для Азербайджана в сфере декарбонизации

"Декарбонизация отвечает наилучшим интересам Азербайджана. Мы видим здесь возможность для этого, и это уже изложено в стратегии страны. В отчете мы очень конкретно указываем области возможностей, и в данном случае для Азербайджана мы говорим о чистой энергетике, энергоэффективности, а также сельском хозяйстве и водных ресурсах, как о областях, где страна могла бы предпринять действия сейчас, чтобы добиться наибольшего эффекта", - сказала она.

По словам регионального директора, в этой связи недавно опубликованный Отчет о климате и развитии страны (CCDR) для Азербайджана будет иметь большое значение.

"Этот отчет о климате и развитии страны является новой основной диагностикой Всемирного банка. Как вы знаете, мы потратили много времени на аналитическую работу, чтобы проинформировать о том, как мы взаимодействуем с нашими клиентами, а также проинформировать их об их политике и стратегиях. Что мы надеемся получить из этого отчета, так это представление о приоритетах и эффективных действиях, которые страна может предпринять для сокращения выбросов парниковых газов и повышения устойчивости к изменению климата, обеспечивая при этом конкурентоспособность, экономический рост и инклюзивность в соответствии с целями развития страны", - пояснила Прайс.

Она отметила, что при разработке своих рекомендаций Всемирный банк всегда принимает во внимание среднесрочный план развития Азербайджана до 2030 года в качестве своего рода основы, а также стратегию социально-экономического развития, рассчитанную до 2026 года.

"Наш главный совет заключается в том, что Азербайджану необходимо правильно установить цены на энергоносители. В настоящее время страна склоняется к ископаемому топливу, потому что оно относительно недорогое, что делает его доступным вариантом. В стратегиях правительства изложены планы по изменению этого сочетания", - подчеркнула она.

По словам Прайс, основными рекомендациями Всемирного банка для Азербайджана являются: сокращение субсидий на ископаемое топливо, потенциальное стимулирование притока частного капитала для инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также инвестиций в энергоэффективность.

"Это изменит правила игры. Важно отметить, что правительство уже разработало стратегию, поэтому сейчас вопрос заключается в темпах, с которыми страна будет ее внедрять. Всемирный банк считает, что правительству необходимо срочно ускорить эти реформы", - добавила она.

ВБ о значительных объемах ветровых и солнечных энергоресурсов Азербайджана

"Одним из заметных преимуществ страны является ее стратегическое географическое расположение. Текущие стратегии страны описывают, как они планируют внедрять инициативы в области возобновляемых источников энергии. Всемирный банк действует по приглашению правительства для оказания помощи в конкретных видах изменений. Между Всемирным банком и правительством Азербайджана уже ведутся интенсивные обсуждения", - отметила она.

По словам Прайс, инвестиции в ветряные и солнечные проекты согласуются с региональными инициативами, такими как проект подводного кабеля Black Sea Energy, что позволит Азербайджану в будущем экспортировать экологически чистую энергию.

"У правительства есть конкретные планы по развитию морского ветрового потенциала в Каспийском море, привлечению значительных частных инвестиций. У Всемирного банка есть возможность сотрудничать с правительством в реализации проекта", - подчеркнула она.

Региональный директор также упомянула, что крайне важно составить список готовых проектов и определить, как привлечь частный сектор.

"Необходимо тщательное планирование и обдумывание для стимулирования субъектов частного сектора инвестировать в эти области, и банк готов поддержать этот процесс", - добавила она.

Возможности Азербайджана по производству "зеленого" и "голубого" водорода

"Я уже упоминала, что Азербайджан обладает огромным потенциалом, особенно с точки зрения обилия солнечных и ветряных ресурсов. Это подразумевает наличие значительных возможностей для производства "зеленого" и "голубого" водорода по экономически выгодным ценам. Мы ожидаем, что станем свидетелями такого развития событий в середине 2030-х годов", - отметила она.

Региональный директор добавила, что это относительно новая область с развивающимися технологиями.

"Что примечательно, так это активное взаимодействие правительства с заинтересованными сторонами частного сектора для обсуждения развития этого сектора. Как правило, частный сектор лидирует с точки зрения технологических достижений, что делает это сотрудничество выгодным", - подчеркнула Прайс.

По ее словам, в качестве следующих потенциальных шагов ВБ рекомендует провести всестороннее исследование для оценки целесообразности развития экспорта экологически чистой энергии.

"В этом исследовании следует наметить конкретную дорожную карту, определить роль правительства с намерением свести ее к минимуму, чтобы стимулировать внешнее участие без того, чтобы правительство не несло все инвестиционное бремя. Кроме того, крайне важно изучить перспективы отечественной водородной промышленности и потенциальные внутренние рынки водорода для транспорта, промышленности и отопления. Эти области предоставляют возможности, которые мы стремимся изучить. Однако в банке мы предпочитаем не предпринимать никаких действий без тщательного понимания ситуации на местах", - пояснила она.

Прайс также добавила, что предложение Всемирного банка для Азербайджана состоит в том, чтобы провести тщательное исследование такого рода, используя полученные результаты в качестве основы для определения необходимых инвестиций и реформ, которые могли бы способствовать дальнейшему развитию сектора.

Технико-экономическое обоснование проекта подводного кабеля Black Sea Energy

По словам регионального директора, ожидается, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта подводного кабеля Black Sea Energy будет готово к апрелю - маю 2024 года. Первоначальный шаг включает в себя технико-экономическое обоснование, инициированное правительством Грузии в рамках существующей операции, финансируемой Всемирным банком.

"Ожидается, что это исследование, охватывающее весь проект, будет завершено к апрелю или маю следующего года. Оно послужит основой для последующих инвестиций в проект. В частности, Грузия в настоящее время готовится к операции по проведению аналитических технико-экономических обоснований своих собственных инвестиций. Этот проект, финансируемый Всемирным банком, является частью серии. Мы планируем представить этот конкретный проект правлению к марту следующего года", - сказала она.

Прайс отметила, что в отношении Грузии, которая лидирует с точки зрения координации проекта, был достигнут значительный прогресс.

"В ходе обсуждений с правительством Азербайджана основное внимание уделялось использованию ветровых и солнечных ресурсов для удовлетворения потребностей рынка в энергии. Первоначальное финансирование Грузией начальной фазы этой работы рассматривается как содействие для всех стран-участниц. По мере того, как мы будем определять структуры и институты, каждая страна будет исследовать, как позволить себе эти инвестиции или внести свой вклад в фундамент, заложенный Грузией. Всемирный банк был сильным сторонником и партнером, оказывая техническую поддержку, и будет продолжать это делать", - пояснила региональный директор.

Она также подчеркнула, что Всемирный банк активно взаимодействует с ЕС, который выступит спонсором, и с другими странами в связи с этим проектом, поскольку он вызывает высокий интерес среди различных стран.

"Недавние мероприятия, включая форум "Шелковый путь", прошедший в Тбилиси, продемонстрировали растущий интерес к участию со стороны других стран. Проект Black Sea Energy Cable ориентирован не только на экспорт энергоносителей, но и на цифровые инициативы, способствующие повышению устойчивости стран способами, которых в настоящее время не хватает. Наступило время, когда достигнуты значительные успехи как в работе над Средним коридором, так и в проекте подводного морского кабеля в Черном море", - добавила Роланд Прайс.

Всемирный банк о поддержке развития Среднего коридора

"К 2030 году, при правильных инвестициях и политических реформах, существует потенциал утроить объемы торговли по этому коридору и вдвое сократить время. В прошлом Средний коридор был не столь интересен из-за беспрепятственного Северного маршрута. Однако, учитывая текущую геополитику, этот маршрут стал более интересным, но необходимо проделать работу в области инвестиций и политических реформ, чтобы сделать его действительно жизнеспособным", - отметила она.

Прайс подчеркнула, что первым шагом Всемирного банка было проведение анализа, и опубликованный в результате отчет был посвящен Азербайджану, Казахстану и Грузии как ключевым субъектам в рамках Среднего коридора.

"Мы определяем конкретные действия, необходимые для того, чтобы сделать поставки по коридору плавными, как перемещение по одной большой стране. Первый шаг включает в себя управление логистическими решениями по всему коридору. Перевозки не должны ощущаться разрозненными, как сейчас, когда грузы останавливаются на границе Грузии после проезда по железной дороге через Азербайджан. Это должно ощущаться как плавное путешествие, независимо от вида транспорта, как будто вы двигаетесь по скоростному шоссе", - добавила она.

Он упомянула, что важным элементом также является упрощение процедур и процессов, особенно на границе.

"Нельзя останавливать процесс, заставляя людей проверять грузовики или тратить время на проверки и т.д. После согласования и утверждения в одной точке коридора должен быть создан механизм, позволяющий относительно быстро продвигаться по всему коридору. Банк способен поддерживать все процессы и различные решения, основанные на конкретных запросах каждой страны", - сказала она.

По словам регионального директора, поскольку Средний коридор предусматривает несколько различных видов транспорта, таких как морской, железнодорожный и автомобильный, участники должны попытаться управлять перемещением с одного вида транспорта на другой.

"Мы надеемся работать над тем, чтобы сделать его бесшовным. Тогда возникает вопрос о приоритетности инвестиций. Если все эти страны увидят в этом совместный региональный проект с общими выгодами, нам следует собраться вместе и обсудить, на какой железнодорожной ветке сосредоточиться и где мы собираемся улучшить дороги. Например, в Грузии Всемирный банк в течение многих лет инвестировал в их автомагистраль Восток-Запад, которая станет частью Среднего коридора", - подчеркнула Прайс.

Она упомянула, что в Азербайджане ВБ ведет разговоры о цифровизации железных дорог.

"Совсем не обязательно, чтобы все собрались вместе (группа стран и институт-партнер по развитию с другими институтами-партнерами), потому что эти инвестиции будут весьма значительными", - добавила она.

Она подчеркнула, что Всемирный банк рассчитывает сесть за стол переговоров с другими партнерами по развитию, а также странами, чтобы определить приоритетные инвестиции и средства сотрудничества для реализации этих инициатив.

"Мы надеемся, что подготовленный нами отчет послужит отправной точкой для этого, и Всемирный банк очень привержен оказанию помощи странам в достижении этих целей", - сказала Прайс.

Новый рамочный документ партнерства с Азербайджаном

"Пришло время, которое знаменует собой динамичный этап в отношениях Всемирного банка с правительством Азербайджана. Мы благодарны правительству за эту возможность развивать отношения дальше", - сказала она.

По словам регионального директора, это также является динамичным моментом в геополитическом плане и с точки зрения глобального движения к декарбонизации.

"Азербайджан - страна, добившаяся значительных успехов благодаря своей сосредоточенности и богатству углеводородами, и теперь имеет шанс быть в авангарде, выступая в качестве одного из факторов, способствующих адаптации к переходу к энергетике и управлению им", - подчеркнула Прайс.

Она упомянула, что развитие частного сектора станет одним из главных столпов в рамках нового партнерства между ВБ и Азербайджаном.

"В одной из моих недавних бесед с министром транспорта и цифрового развития он поделился грандиозными планами правительства по озеленению городов, которым мы очень рады. То, что я вижу перед собой, это список возможностей, который действительно отражает амбициозную программу реформ в стране. Я верю, что это выведет Азербайджан на новую траекторию при изучении различных источников роста. Все эти переходы дают возможность отойти от традиционного источника - углеводородов", - сказала Прайс.

В этой связи она отметила, что необходимо создать возможность для Азербайджана сделать больше с точки зрения действий в области климата.

"Наша перспектива заключается в том, что Азербайджан может превратить действия в области климата в новые источники роста, став одним из первых среди стран-экспортеров ископаемого топлива. Есть возможность получить сверхдоходы. Если мы сможем по-настоящему использовать возможности ветровой и солнечной энергетики, Азербайджан мог бы получать значительные доходы, которые можно было бы использовать для других источников роста, чтобы стимулировать общее экономическое развитие страны", - пояснила она.

Прайс также подчеркнула, что ВБ планирует стать партнером страны в данном процессе.

"В течение этого периода мы уделяли большое внимание аналитике. Сейчас мы достигли точки, когда правительство выразило готовность осуществлять инвестиции. В настоящее время банк взаимодействует с ним по различным направлениям, включая возобновляемую энергетику, озеленение городов и цифровизацию железных дорог. Мы находимся в процессе определения нашей новой структуры партнерства со странами, а затем мы четко обозначим направление. Моя цель - служить правительству и народу Азербайджана. Вместе, в течение этого момента, мы точно определим направления, в которых будем двигаться", - заключила Роланд Прайс.

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