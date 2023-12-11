Инфляция замедлилась

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года вырос на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что на конец октября индекс потребительских цен составлял 10,2 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 10,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,9 процента, а платные услуги населению - на 8,6 процента.

В ноябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане сократился на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

 

Ноябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Ноябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-ноябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

99,8

102,6

109,4

Продовольственные товары в т.ч.

99,6

101,5

110,4

Продукты питания

99,6

101,3

110,7

Алкогольные напитки

100,0

101,7

103,4

Табачные изделия

100,0

105,6

104,9

Непродовольственные товары

100,0

103,1

108,9

Платные услуги

99,9

104,0

108,6

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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