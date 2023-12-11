Биткоин резко подешевел

Биткоин в понедельник, 11 декабря, совершил резкое падение на 7,5% до $40521.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет Bloomberg.

"Биткоин продемонстрировал еще один всплеск своей пресловутой волатильности, совершив короткое, но резкое падение до $40000 на фоне более широкой продажи криптовалют", - говорится в материале.

Отмечается, что биткоин упал на целых 7,5% до $40521, после чего компенсировал некоторые потери и торговался на 3,6% ниже до $42245 по состоянию на утро понедельника, 11 декабря.

5 декабря сообщалось, что стоимость биткоина превысила $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года. Биткоин, начавший стремительный рост с середины октября, продолжает демонстрировать впечатляющий подъем на фоне перспективы одобрения первого спотового биржевого фонда (ETF) для криптовалюты Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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