Получение страховых выплат упростится

Изменения в законе "О страховании от безработицы" позволят упростить получение страховых выплат.

Об этом в понедельник Day.Az сказал председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гулиев.

Он отметил, что по действующему законодательству страховая выплата по безработице производилась только в трех случаях. "Выплата страховки по безработице производилась при упразднении предприятий, ликвидации штатов на предприятии и истечении срока трудового договора. Эта выплата предоставлялась в том случае, если страховой стаж работника составлял не менее 30 месяцев. Согласно изменениям, этот срок сокращается до 24 месяцев. Кроме того, если работник увольняется с работы при смене собственника предприятия или предприятие сокращает свой штат, в этом случае, согласно Трудовому кодексу, работнику будет назначено пособие по безработице. В другом случае воспользоваться пособием по безработице сможет и лицо, которые ранее работало на соответствующем рабочем месте, затем уволилось, но было восстановлено в должности по решению суда. Третий случай заключается в том, что если человек прошел военную службу и вновь возвращается на работу, то работающий вместо него сотрудник теряет работу, и в этом случае этот человек сможет получить страхование по безработице", - сказал депутат.

Отметим, что поправка к закону обсуждалась на пленарном заседании Милли Меджлиса 8 декабря и была принята в первом чтении.

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