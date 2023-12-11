На COP28 представлена информация о водных ресурсах Азербайджана

Делегация министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов провела ряд встреч в азербайджанском павильоне в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встреч была предоставлена информация о водных ресурсах Азербайджана, проектах восстановления и реконструкции, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах страны, в том числе о работах, направленных на использование альтернативных водных источников.

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