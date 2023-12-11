В Дубае официально объявлено решение о проведении COP29 в Азербайджане

В Дубае (ОАЭ) официально объявлено решение о проведении конференции COP29 в Азербайджане, сообщает в понедельник Day.Az.

Выступая на COP28, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджан готов принять у себя это масштабное мероприятие.

"Я рад объявить о стремлении Азербайджана провести COP29 в Азербайджане в 2024 году. Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество вновь собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени. Мы выражаем нашу признательность нынешнему председательствующему за их руководство и поддержку во время COP28", - сказал он.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, COP29, в 2024 году.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру и также сняла свою кандидатуру.

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