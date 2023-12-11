Азербайджан готов принять COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал в ходе конференции COP28 в Дубае (ОАЭ) министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Я рад объявить о готовности Азербайджана провести COP29 в 2024 году. Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество снова собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени", - сказал он.

Бабаев выразил признательность нынешнему председателю COP за руководство и поддержку во время COP28.

"Мы стремимся тесно сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бразилией, которая примет COP30, чтобы обеспечить плавный переход и преемственность наших общих усилий. Мы признаем важность скоординированного глобального реагирования на изменение климата и посредством совместных инициатив стремимся усилить наше воздействие и ускорить прогресс на пути к устойчивому будущему", - сказал министр.

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