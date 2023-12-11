https://news.day.az/economy/1621286.html ЦБ приостановил действие лицензий 20 страховых агентов
ЦБ приостановил действие лицензий 20 страховых агентов
Центральный банк Азербайджана приостановил на 3 месяца действие страховых лицензий, выданных 20 физическим лицам.
Об этом Day.Az сообщили в регулирующем органе.
Согласно информации, данное решение было принято 6 декабря в соответствии с законом "О страховой деятельности".
Действие лицензий приостановлено из-за отсутствия соответствующего отчета.
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