ЦБ приостановил действие лицензий 20 страховых агентов

Центральный банк Азербайджана приостановил на 3 месяца действие страховых лицензий, выданных 20 физическим лицам.

Об этом Day.Az сообщили в регулирующем органе.

Согласно информации, данное решение было принято 6 декабря в соответствии с законом "О страховой деятельности".

Действие лицензий приостановлено из-за отсутствия соответствующего отчета.

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