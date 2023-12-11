https://news.day.az/economy/1621296.html COP29 будет проведен в Азербайджане в ноябре 2024 года - Мухтар Бабаев
COP29 будет проведен в Азербайджане в ноябре 2024 года - Мухтар Бабаев
COP29 будет проведен в Азербайджане в ноябре 2024 года.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).
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