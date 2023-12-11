Некоторые страны попытались устранить Азербайджан от конкуренции за проведение COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!