https://news.day.az/economy/1621300.html Азербайджан должен серьезно готовиться к COP29 по "зеленому" контенту - Мухтар Бабаев
Азербайджан должен серьезно готовиться к COP29 по "зеленому" контенту - Мухтар Бабаев
Азербайджан должен серьезно готовиться к COP29 по "зеленому" контенту.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).
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