Представитель Кот-д’Ивуара ожидает принятия конкретных финансовых решений на COP29 в Азербайджане

На COP29 в Азербайджане ожидаются конкретные действия по финансовым аспектам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам представитель Кот-д'Ивуара Конате Дауда в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Азербайджан примет COP29, что является хорошей возможностью для нас посетить эту страну и принять участие в данном мероприятии в следующем году. Я верю, что COP29 в Азербайджане запомнится определенными действиями и принятием конкретных решений, особенно по финансовым аспектам. Думаю, что на этой конференции развитые страны помогут развивающимся странам справиться с изменением климата. Мы можем работать над этим вопросом в Азербайджане. Это очень важно для действий по обеспечению устойчивости к изменению климата. На COP28 было объявлено о создании Фонда ущерба и потерь, а в Азербайджане во время COP29 мы ожидаем конкретных действий по финансированию развивающихся стран для борьбы с изменением климата", - отметил он.

Конате Дауда добавил, что он также посетит Азербайджан для участия в церемонии передачи председательства в Движении неприсоединения (ДН) от Азербайджана Уганде.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, что помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!