На COP29 в Азербайджане необходимо перейти от обещаний к действиям.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам представитель Кении Джозеф Ньюгуна в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"В Кении мы находимся в авангарде климатических инициатив. Я поддерживаю Азербайджан в проведении COP29. Нам нужно будет перейти от идей к реальным действиям. Это то, что мы хотим увидеть. Нам нужны конкретные обещания, переходящие в действия в финансовой сфере, особенно для развивающихся стран. Все, что у нас есть сейчас - это обещания, но этого недостаточно", - отметил он.

По его словам, для борьбы с изменением климата необходимо реальное финансирование.

"Мы действительно страдаем, у нас большой разрыв между ожидаемым и тем, что было предоставлено. Надеюсь, у меня будет возможность присутствовать на COP29 в Азербайджане и выступить там с презентацией", - добавил он.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, что помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

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