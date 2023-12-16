Средний коридор позиционирует Азербайджан в качестве ключевого транзитного хаба

Транскаспийский международный торговый маршрут (ТМТМ) - коридор, проходящий из Китая через Центральную Азию и Южный Кавказ в Европу, - привлек к себе повышенное внимание после того, как в начале 2022 года западные страны ввели санкции против России из-за войны в Украине. Его маршрут проходит из Китая через Казахстан, через Каспийское море в Азербайджан и Грузию, а затем в Европу через Турцию или Черное море. Стоит отметить, что этот коридор является результатом инициативы Азербайджана и Казахстана по улучшению торговых потоков через Каспий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника канадского Института глобальных отношений Роберта Катлера, опубликованной в китайском издании Asia Times.

Автор статьи пишет, что ТМТМ, известный как Средний коридор, привлек значительное внимание международных финансовых институтов - в частности, Азиатского банка развития (АБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка (Международного банка реконструкции и развития, МБРР).

"При поддержке финансовых институтов такие страны, как Азербайджан, Грузия и Казахстан, приступили к модернизации коридора с целью повышения его эффективности. В ноябре 2022 года эти три государства вместе с Турцией подписали "дорожную карту". Азербайджан, в частности, взял на себя обязательства по значительным инвестициям в портовую и железнодорожную инфраструктуру для реализации данного проекта", - отмечает Катлер.

Ключевое значение Азербайджана

По мнению канадского аналитика, стратегическое расположение Азербайджана и развитая инфраструктура делают его ключевым связующим звеном между Европой и Азией. Страна активно сотрудничает с финансовыми институтами, использует географическое преимущество для повышения функциональности коридора и расширяет транспортные связи со странами Центральной Азии.

"Для Азербайджана Средний коридор не только диверсифицирует торговые маршруты, но и позиционирует страну в качестве ключевого транзитного хаба в регионе, что может способствовать ее экономическому росту.

Для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, которые в значительной степени зависят от России в плане импорта (в случае Казахстана - 39% всего импорта), ТМТМ представляет собой возможность диверсифицировать торговые маршруты, ослабить зависимость от Москвы и открыть новые рынки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а в долгосрочной перспективе - в Южной и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, он может стимулировать эти страны к производству более сложной продукции с высокой добавленной стоимостью, способствуя политической стабильности, стимулируя экономический рост и способствуя созданию рабочих мест.

В недавнем исследовании МБРР представлен новый подход, который не использовался в предыдущих анализах ЕБРР и АБР. В частности, в нем описывается сложная модель для всесторонней оценки ожидаемого торгового спроса на ТМТМ. Затем рассматриваются действия, необходимые для удовлетворения такого повышенного спроса на перевозки.

Торговая модель прогнозирует 30-процентный рост торговли между Китаем и Европейским союзом к 2030 году, в основном за счет потоков в западном направлении, которые, как ожидается, составят 62% от общего объема торговли.

Ожидается, что торговля Азербайджана, Грузии и Казахстана увеличится на 37%, а общий объем товарооборота между этими странами и ЕС возрастет на 28%.

Потенциально открывая возможности для роста торговли и развития Центральной Азии и Южного Кавказа, коридор также обеспечивает экономическую и геополитическую устойчивость трансконтинентальной торговли.

Акцент исследования МБРР на Южном Кавказе подчеркивает значение Азербайджана как регионального торгового канала. Стоит отметить, что Баку добился значительных успехов в предложении логистических решений для маршрута.

Модернизация портовой и железнодорожной систем страны, которая ведется уже несколько лет, отвечает потребности в улучшении логистики. Реализация этой политики развития включает в себя не только строительство Алятского порта, но и вклад Баку в преодоление узких проходов на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс - ключевом сегменте инфраструктуры, который в ближайшем будущем должен в пять раз увеличить контейнерные потоки.

Главная задача сейчас - создать платформы, на которых заинтересованные стороны могли бы работать вместе для оперативного решения проблем и инвестирования в инфраструктуру. Активное участие Азербайджана в этих проектах имеет решающее значение, учитывая его стратегическое положение и инвестиции в инфраструктуру коридора для достижения желаемой эффективности и прозрачности", - резюмировал Роберт Катлер.