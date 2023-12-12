На COP29 в Азербайджане ожидаем прогресса в долгосрочном финансировании в области климата.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам президент Партии "зеленых" в Сенегале Байе Салла Мар в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Мы благодарим ОАЭ за успешную организацию COP28. Здесь у нас есть большие подвижки в плане отчислений в Фонд потерь и ущерба. Мы поздравляем Азербайджан как принимающую сторону COP29. Надеемся, что проблемы логистики будут решены и будет отмечен значительный прогресс в долгосрочном финансировании в области климата", - подчеркнул он.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, что помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

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