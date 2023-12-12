Новые поезда появятся в Азербайджане

Новые поезда планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года после проведения испытаний.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что по контракту предусматривается поставка 10 поездов.

"Один из них уже в Баку. До конца 2025 года в Азербайджан будут доставлены и другие поезда", - добавил Рустамов.

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