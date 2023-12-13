https://news.day.az/economy/1621653.html Нефтяные котировки начали день с падения
Нефтяные котировки начали день с падения
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 0,2% и составила $73,09 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, снизилась на 0,19% и составила $68,48.
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