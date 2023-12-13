Шольца обвинили в повышении цен на газ в Германии

Решения, принятые правительством ФРГ, оказали влияние на повышение цен на газ, стоимость которого увеличилась в 2-3 раза по сравнению с 2021 годом. Такое мнение высказал депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре в ответ на запрос ТАСС, передает Day.Az.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что рост цен на газ в Европе вызван действиями России, которая приостановила поставки. Депутат считает эти слова ложью.

Котре полагает, что рост стоимости энергоносителей произошел из-за так называемого энергетического перехода, который наносит ущерб благосостоянию жителей ФРГ. По его мнению, пик цен на газ был достигнут только в августе 2022 года, то есть через полгода после начала военной операции на Украине. Депутат утверждает, что на повышение цен не повлияли ни Россия, которая хотела продолжать поставки, ни война, а только федеральное правительство ФРГ, создавшее дефицит.

Представитель "Альтернативы для Германии" отмечает, что результатом энергетической политики Германии, основанной на идеологии, является удвоение или утроение цен на газ в стране по сравнению с длительным периодом стабильных цен, который был до 2021 года.

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