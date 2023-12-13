https://news.day.az/economy/1621696.html MÜSİAD - 2024 EXPO пройдет в Стамбуле
MÜSİAD - 2024 EXPO пройдет в Стамбуле
MÜSİAD - 2024 EXPO пройдет в Стамбуле 13-14 ноября следующего года.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил председатель MÜSİAD Азербайджан Рашад Джабирли на открытии продовольственного и сельскохозяйственного форума.
Напомним, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия продовольственного и сельскохозяйственного форума, организованного MÜSİAD Азербайджан.
Медиаплатформа TurkicWorld (Тюркский Мир) выбрана официальным медиа партнером данного форума.
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