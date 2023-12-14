Британия может столкнуться с дефицитом продовольствия

Британия может столкнуться с дефицитом свежих продуктов и ростом цен на них из-за заторов в Панамском канале, вызванных рекордной засухой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает издание inews.

Этот год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала - до 32 кораблей в день. Время ожидания для грузовых судов в августе достигало 13 дней.

Как отмечает газета, Британия и другие европейские страны во время зимних месяцев экспортируют скоропортящиеся продукты из Центральной и Южной Америк.

"Скоропортящиеся товары из Перу на сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, в том числе фрукты на сумму 18 миллионов фунтов стерлингов, которые должны прибыть в Британию к Рождеству (25 декабря), могут быть заблокированы,... что приведет к потенциальному дефициту или сокращению поставок для британских ритейлеров", - говорится в сообщении издания.

По информации газеты, Перу, в частности, экспортирует в Британию фрукты, морепродукты, чай, кофе и какао.

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