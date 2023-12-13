Азербайджан и ЕБРР обсудили возможность расширения сотрудничества

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможность расширения сотрудничества.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"В рамках нашего визита в Великобританию мы встретились с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком и обсудили перспективные приоритеты двустороннего сотрудничества, включая сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), частный сектор и область информационных технологий. Мы рассмотрели возможности расширения деятельности ЕБРР в Азербайджане", - отметил министр.

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