По данным австрийской госкомпании OMV, в третьем квартале 2023 года страна импортировала из России в среднем 55,8 млн кубометров газа в месяц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это более половины объема транзита топлива через Украину в ЕС, отмечает издание. Благодаря поставкам заполненность австрийских хранилищ достигла 97%. При этом Австрия продолжает получать российский газ на основании долгосрочного контракта с "Газпромом" вплоть до 2040 года.

Однако в Брюсселе выражают недовольство таким "перенасыщением" российским топливом. Это демонстрирует, что Австрия все еще находится "на энергетической орбите Москвы", отмечал в начале декабря Bloomberg.

В то же время Вена активно наращивает реэкспорт газа соседям, которые оттягивают полный отказ от российских энергоносителей. Опасения вызывает намерение Киева прекратить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Это может лишить Австрию основного источника поставок, а некоторые страны Восточной Европы - до трети импорта газа.

По мнению депутата Европарламента Гуннара Бека, нынешний энергокризис устроил ЕС, введя санкции против России, которая "образцово" соблюдала контракты. России за это надо "сказать спасибо", считает он.

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