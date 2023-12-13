Азербайджано-турецкие отношения сегодня охватывают все сферы нашей жизни

Азербайджано-турецкие отношения сегодня охватывают все сферы жизни.

Как сообщает Day.Az, об этом TurkicWorld сказал председатель правления MÜSİAD-Азербайджан Рашад Джабирли.

"В Шушинской декларации говорится об углублении и развитии отношений между двумя странами, и MÜSİAD-Азербайджан твердо намерен придерживаться этого видения, объединяя наше братское сознание с культурой партнерства. Мы верим, что вместе, черпая силы из нашего прошлого, мы добьемся больших успехов во имя нашего будущего", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия Продовольственного и сельскохозяйственного форума, организованного MÜSİAD Азербайджан.

Медиа-платформа TurkicWorld была выбрана официальным медиа-партнером форума.

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