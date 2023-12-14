Внедрение цифровых решений позволяет оптимизировать затраты, влияющие на тарифы в транспортном секторе Азербайджана

У Азербайджана очень выгодное географическое расположение, и, следовательно, у страны существует высокая потребность в различных видах транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор по технологическому консалтингу "PwC Азербайджан" Фарид Гаттал.

"По сравнению с другими странами региона мы довольно эффективно используем транспортные возможности. У нас хорошо развит воздушный транспорт для пассажирских и грузовых перевозок. В нашей стране имеется более 10 аэропортов, включая 8 международных. Развито железнодорожное сообщение, а в Баку функционирует метрополитен. Морской транспорт не сильно развит с точки зрения пассажирских перевозок, однако активно применяется для грузоперевозок", - сказал Гаттал.

По его словам, о высокой потребности в перевозках через Каспийское море свидетельствует, в частности, строительство нового порта в Аляте.

"Необходимо также отметить, что, как и во многих странах с высокими темпами урбанизации, особую важность имеет потребность в развитии общественного транспорта. Вопрос обеспечения транспортной связности и возможности быстрого перемещения внутри города стоит достаточно остро. Ответом на это стало бурное развитие сервисов такси, появление электросамокатов, запуск в эксплуатацию современных автобусов различной вместимости, соединяющих разные части города. Сейчас также разрабатываются новые междугородние маршруты, на которых будут использоваться комфортабельные автобусы, соответствующие международным стандартам", - добавил Гаттал.

Он подчеркнул, что международные транспортные коридоры играют важную роль с точки зрения экспортного потенциала страны, приносят доходы в бюджет от экспорта транспортных услуг.

"Информационные и цифровые технологии в настоящее время широко используются всеми участниками транспортного сектора, включая компании, занимающиеся строительством инфраструктуры автомобильных и железных дорог, аэропортов и портов, а также, конечно, компании-перевозчики. Я бы хотел остановиться на нескольких вопросах касательно общественного и городского транспорта. Ни для кого не секрет, что в нашем городе появились электросамокаты. Интересно отметить, что Баку быстро миновал эпоху велосипедов, в то время как во многих странах с появлением самокатов стал актуальным вопрос о том, что делать с велосипедами. Баку же фактически перешагнул этот этап, внедрив доступ к аренде самокатов через приложение. Это отличный пример того, как новые технологии не только становятся частью бизнеса, но и сами вызывают к жизни новый технологически ориентированный бизнес, который становится возможным и чьи услуги становятся доступны массовому потребителю благодаря аппаратным решениям и программному обеспечению", - отметил Гаттал.

По его словам, то же самое происходит и в сфере такси.

"Например, если прокат самокатов - это новый бизнес, появившийся с нуля благодаря развитию технологий, то в отношении такси мы видим трансформацию, вызванную дизруптивными технологиями. Эти новые технологии превращают диспетчерское такси в такси, основанное на мобильных приложениях. В нашем городе действуют такие службы, как Uber, Uklon, Bolt, Yango и другие, которые функционируют, опираясь на современные технологии. Для конечного потребителя эти изменения дают положительный эффект, влияя на снижение стоимости поездок, увеличение скорости подачи такси и улучшение качества предоставляемых услуг в целом", - подчеркнул Гаттал.

По его словам, говоря о транспортных коридорах и магистральных автодорогах, необходимо отметить несколько компонентов.

"Во-первых, технология сама по себе не может служить основой для нового бизнеса, являясь лишь его частью. Поэтому необходима комбинация инфраструктурных проектов и продуманных IT- и цифровых решений. В частности, это справедливо для железных дорог. Железные дороги существуют уже много лет и представляют собой важный компонент транспортной системы страны. Например, Баку-Тбилиси-Карс - дорога, которая уже функционирует, является частью Среднего коридора. Поезда могли бы двигаться и без новых технологий, но внедрение цифровых решений позволяет оптимизировать затраты, влияющие на тарифы. Более низкие тарифы становятся конкурентным преимуществом для различных транспортных коридоров", - сказал Гаттал.

Он упомянул, что в области железнодорожной инфраструктуры технологии, такие как ERP-системы и системы управления ремонтами и закупками, позволяют экономить на запасах, снижать закупочные цены и трудовые затраты.

"Примером успешного внедрения таких технологий являются "Итальянские железные дороги", которые благодаря модели превентивных ремонтов смогли сэкономить значительные средства. Эта модель предполагает использование аппаратно-программного комплекса для считывания данных с ключевых компонентов локомотивов, участков железных дорог и станций, что позволяет прогнозировать поломки и предотвращать капитальный ремонт, что, в свою очередь, позволяет избегать задержек в движении транспорта. Эти примеры служат доказательством того, что технологии не только экономят средства, но и удешевляют сервисы, повышая их привлекательность.

Такие принципы также применимы в авиации, где аэропорты, обслуживающие воздушные суда, могут внедрить технологии оптимизации затрат. Морские порты и операторы автомобильных дорог также могут использовать информационные и цифровые технологии для улучшения эффективности своей работы", - отметил Гаттал.

Он также подчеркнул, что есть автомобильные дороги, где системы контроля, биллинга, оплаты пошлин и технологии сканирования номеров уже внедрены.

"Примером этого является первая платная дорога из Баку в город Губа, где технологии играют важную роль в сканировании номеров, автоматическом выставлении счетов и проведении оплаты. Кроме того, новые технологии также оказывают влияние на городской транспорт", - добавил Гаттал.

По его словам, концепция "Mobility as a Service" стремится к интеграции разных транспортных средств и компаний в единое предложение.

"Это становится особенно важным для электронной коммерции, где транспорт является неотъемлемой частью бизнес-процессов. Одним из главных вызовов является автоматизация процесса доставки "последней мили", и проект Umico в Азербайджане успешно показывает, как технологии могут сделать доставку более быстрой и предсказуемой", - сказал Гаттал.

Он подчеркнул, что цифровизация влияет в первую очередь на тарифы, поскольку основная цель заключается в достижении конечной общей стоимости перевозки по транспортному коридору, чтобы он был конкурентоспособным.

"Транспортные коридоры в основном формируются на основе инфраструктурных возможностей и предложений. В Азербайджане в этом направлении проводится огромная работа. Транспорт - приоритетное направление развития в целом, с хорошим потенциалом для увеличения экспортных возможностей и экспорта услуг в первую очередь. Цифровизация влияет в первую очередь на тарифы, поскольку основная цель заключается в достижении конечной общей стоимости перевозки по коридору, чтобы он был конкурентоспособным. Понятно, что говоря о маршруте Восток-Запад, в основном речь идет о перевозке продукции из Китая в Европу, и здесь крайне важно иметь конкурентоспособные цены. Цифровые технологии помогают оптимизировать ресурсы для достижения этой цели", - отметил Гаттал.

Он добавил, что также важно, чтобы цифровая система ERP, то есть система управления предприятием, была открыта для взаимодействия с другими участниками экосистемы (текущий тренд - это API).

"В таком случае вы можете принимать заказы и передавать ценовые предложения в электронном виде или, например, интегрировать морской порт и железные дороги так, чтобы образовалась система, в которой можно сформировать определенный пакет услуг. Здесь заложен большой потенциал, и чем более эффективно цифровые технологии внедряются непосредственно в больших транспортных предприятиях, инфраструктурных операторах, тем, по моему мнению, сильнее увеличиваются конкурентные преимущества и появляется возможность прорабатывать новые потенциальные маршруты", - сказал Гаттал.

Он отметил, что в целом, инвестиции в IT в настоящее время представляют собой довольно дорогое удовольствие.

"Спрос большой, все отрасли нуждаются в IT, а ресурсы в этой сфере, как известно, ограничены. И Азербайджан не является исключением. Несмотря на высокий спрос в Азербайджане на специалистов в сфере информационных технологий, многие уезжают работать за рубеж, так как существует небольшое количество барьеров, и локальным компаниям необходимо принимать меры для удержания и привлечения специалистов. Стоимость IT-ресурсов и специалистов у нас приближается к мировым стандартам, что делает развитие собственных технологий более сложным. Поэтому перед любым предприятием или организацией встает вопрос целесообразности, экономической выгоды и анализа затрат. То есть сколько мы заплатим и что получим в результате", - сказал он.

Переходя к рекомендациям для участников транспортного сектора для повышения операционной и финансовой эффективности, Гаттал отметил, что первая рекомендация заключается в тщательном изучении текущей ситуации, определении стабильности систем, их работоспособности и стоимости обслуживания.

"Это включает в себя диагностику и оценку существующих технологий, а также прогноз того, что произойдет, если ничего не предпринять. На этом этапе можно выявить риски устаревания технологий или их возможного значительного удорожания в обслуживании из-за недостатка ресурсов. Второй этап включает в себя вовлечение международных игроков, привлечение опыта более развитых стран в области транспорта. Это может быть изучение опыта Турции и европейских стран, которые достигли определенных успехов в этой сфере. Разработка собственных технологий с нуля, конечно, полезна для общего развития IT-рынка, но в настоящее время понятие "time to market" становится всё более важным, поскольку важно быстро внедрять новые продукты на рынок, и здесь максимально эффективное использование зарубежного опыта, как мне видится, может быть полезным", - сказал Гаттал.

По его словам, если говорить о приложении, в котором можно купить билет на все виды транспорта разом, то нужно трижды подумать, стоит ли разрабатывать его с нуля или лучше приобрести готовое решение.

"Решение должно базироваться на анализе, а не просто на выборе между разработкой и покупкой. Этот анализ должен быть экономическим и учитывать все риски. Повторю, что диагностика - это первый шаг. Необходимо оценить, насколько наша IT-система соответствует текущим потребностям, провести сравнение с тем, что происходит в регионе и других странах, и принять решения о развитии, основываясь на международном опыте и потребностях бизнеса. Дам совет из личного опыта. К сожалению, очень часто решения по развитию имеют горизонт в один год, что, на мой взгляд, является слишком коротким периодом планирования. После этого периода развитие продолжается, и здесь рекомендуется строить дорожные карты развития IT-системы на период от 3 до 5 лет. В начале этого периода можно определить конкретные шаги, а в дальнейшем ориентироваться на общие направления развития. Такой подход позволяет понять картину в целом и прогнозировать будущее, а также определить, с какой скоростью следует внедрять новые продукты", - добавил он.

Гаттал отметил, что, например, при рассмотрении разработки системы для покупки билетов на транспорт важно провести диагностику, создать дорожную карту на 3-5 лет и использовать опыт международных аналогов, таких как системы каршеринга.

"Вопрос заключается в том, стоит ли разрабатывать свою систему с нуля или приобрести существующее решение, как сделали с Uber, что быстро реализуемо, но требует четкого целеполагания. Маркетинговое исследование, бенчмаркинг (эталонное оценивание) и оценка стоимости инвестиций помогают правильно выбрать вариант развития. Это важно для всех компонентов транспортного сектора, особенно таких, как дороги и авиация, где оптимизация затрат имеет потенциал развития. Однако, помимо экономических аспектов, следует учесть вопросы безопасности и экологического воздействия. Перспективные технологии, такие как машинное зрение и искусственный интеллект, могут повлиять на уровень безопасности в транспортной системе, что стоит рассматривать как важный фактор на государственном уровне", - заключил он.

Отметим, что PwC - международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Бренд существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую "большую четвёрку" аудиторских компаний.

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