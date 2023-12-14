Российские золотые резервы превысили рекордные $150 млрд

Благодаря росту мировых цен золотые резервы России впервые превысили $150 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным Центрального банка России, запасы золота в стране в ноябре увеличились на 2,2%, достигнув рекордной величины $151,9 млрд, что стало максимальным уровнем за всю современную историю.

Предыдущий максимум был достигнут в октябре. Тогда он составил $148,7 млрд.

Увеличение стоимости золотого запаса России было достигнуто за счет роста мировых цен на благородный металл. При этом реальный запас российского золота сократился в ноябре примерно на 16 тонн, составив 2 315 тонн.

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