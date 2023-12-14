Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 декабря повысилась на 0,49 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 78,31 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,52 доллара (до 76,93 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась на 0,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 57,18 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 13 декабря повысилась на 0,53 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 74,09 доллара за баррель.

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