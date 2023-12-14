В Азербайджане продолжится борьба с инфляцией

В 2024 году в Азербайджане продолжатся антиинфляционные меры.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было заявлено на заседании рабочей группы по "Мониторингу инфляции и цен".

Руководитель рабочей группы по "Мониторингу инфляции и цен" Руфат Мамедов отметил, что и в следующем году будет проведена необходимая работа по продолжению антиинфляционных мер, обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, мониторингу цен и исследованию их причин, обеспечению приемлемого уровня инфляции для экономического роста.

Также было отмечено, что принятие Кодекса конкуренции даст положительный импульс этим процессам.

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