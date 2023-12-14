ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

ЦБ Азербайджана и Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) обсудили перспективы сотрудничества

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"В Центральном банке мы встретились с делегацией во главе с казначеем ЕБРР Акселем ван Недервеном. В ходе встречи мы обсудили вопросы, связанные с деятельностью ЕБРР в Азербайджане, текущую ситуацию и будущие перспективы сотрудничества между Центральным банком и ЕБРР, а также обменялись мнениями о местных денежных рынках", - говорится в публикации главы ЦБА.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

Напомним, что ранее бывшая глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова сообщила, что ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов США. Около 300 миллионов долларов ЕБРР планирует инвестировать в 2023 году в ряд отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, МСБ и банковский сектор.

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