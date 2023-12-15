Зангезурский коридор создаст большие возможности для глобальной транспортной экономики

Если сравнить отношение армян к азербайджанским территориям, которые они оккупировали в течение 30 лет и ложно называли своей "родиной" и "домом", то такое отношение можно лишь назвать домом неблагополучной семьи, живущей без любви, ибо то, как оккупанты грабили и эксплуатировали эти земли говорило о том, что они здесь чужие. Они понимали, что истинные владельцы, рано или поздно, вернутся.

Излишне говорить, что основными жертвами этого грабежа стали вынужденные переселенцы - азербайджанцы, изгнанные из своих родных городов, которые на протяжении 30 лет были неотъемлемой частью политической и общественной жизни Азербайджана. Именно они были вынуждены покинуть дома, построенные своими руками; именно им пришлось хоронить своих близких; именно они были вынуждены жить в палатках; это они прожили эту трудную жизнь. Однако, как гласит пословица, после дождя всегда выходит Солнце.

В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, освободив захваченные территории. Наконец, у этих вынужденных переселенцев появилась возможность вернуться в свои дома. Однако "цивилизованные" армяне не только разграбили все, что только можно было разграбить, но и снесли все на своем пути и продали как б/у стройматериалы. Сейчас перед Азербайджаном стоит большая задача - реконструировать и восстановить Карабах, где нынче реализуются мегастроительные проекты.

Комментируя этот вопрос, главный советник и старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений профессор Васа Ласло в интервью Azernews подтвердил, что Карабахский экономический район за последние тридцать лет столкнулся с разрушительными последствиями конфликта.

Он подчеркнул, что Армения разрушила все населенные пункты в регионе, лишив местных жителей места, куда они могли бы вернуться. Кроме того, профессор отметил, что этот процесс восстановления требует огромных усилий и достижений.

Что касается эффективных планов строительства Азербайджана в регионе, профессор сказал, что он очень рад увидеть проект развития Зангилана. Он отметил, что имел возможность увидеть Шушу, а также Агдам. Ласло подчеркнул, что управлять этими проектами развития - действительно тяжелая работа.

"Это не только архитектурный или инженерный вопрос, но и социологический. Потому что если заново строится поселение, это не значит, что жизнь возвращается. Итак, что нам нужно, так это своего рода душа, вся изначальная душа этой конкретной местности может быть воссоздана и возвращена в эту современную форму, что является потрясающей возможностью. Думаю, что это чрезвычайно интересная возможность и для социологов, а не только для инженеров. В целом работа непростая, но, насколько я вижу, руководство в надежных руках. Я уверен, что он будет успешным", - сказал профессор.

Кроме того, он подчеркнул, что это удачная ситуация, что освобождение произошло именно в то время, когда возросло значение Среднего коридора, который принесет экономические выгоды для всего региона. Профессор подчеркнул, что этот регион может сыграть очень хорошую и важную роль и иметь много преимуществ, поскольку торговые пути проходят недалеко: "Если Зангезурский коридор может быть реализован, будь то через территорию Армении или Ирана, я считаю, что он обеспечит большой объем перевозок. Если транспортировка состоится, появится много возможностей для создания заводов и создать услуги, связанные с этой глобальной транспортной экономикой".