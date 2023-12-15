Азербайджанская нефть сильно подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 декабря повысилась на 3,19 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 81,5 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,19 доллара (до 80,12 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась на 2,88 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,06 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 14 декабря повысилась на 3,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,28 доллара за баррель.

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