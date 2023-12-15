TURANSEZ - еще один экономический мост между тюркскими государствами

Расширение связей с тюркскими государствами всегда было актуальным, и в последние годы сотрудничество между тюркскими государствами расширяется во всех сферах, включая политическую, экономическую, культурную сферы.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, одним из ярких примеров этого является особая экономическая зона TURAN (TURANSEZ), намечаемая к созданию в соответствии с Астанинской декларацией, принятой на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоялся 3 ноября 2023 года в Астане под названием "Тюркский век".

В пункте 50 декларации отмечается: приветствуется принятие соответствующими органами стран-членов концепции особой экономической зоны, называемой TURAN, осуществление согласованной сторонами концепции, изменение в связи с Казахстаном в целях обеспечения начала деятельности TURANSEZ, подчеркивается важность сотрудничества между особыми экономическими зонами стран-членов.

В связи с TURANSEZ, который с каждым днем приобретает все большую актуальность, TurkicWorld обратился к депутатам парламента Азербайджана. Комментируя этот вопрос, депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде сказал, что тюркские государства заинтересованы в наличии единого экономического сообщества и его укреплении.

"Интеграция тюркских государств расширяется день ото дня. Если раньше оно заключалось в политическом сотрудничестве, совместном выступлении на политических платформах в международных организациях, то в последнее время оно уже находит свое отражение в экономической, военной, военно-технической, общеязыковой и других гуманитарных сферах. Сотрудничество в экономической сфере усиливается с каждым днем, как в двустороннем, так и многостороннем формате", - отметил депутат.

Айдын Мирзазаде подчеркнул, что Азербайджан из года в год наращивает инвестиции в тюркские государства. Расширяющиеся торговые связи между Азербайджаном и другими тюркскими государствами достигают больших экономических показателей. Также между Азербайджаном и отдельными странами были подписаны соглашения о создании совместного Инвестиционного фонда. Такой проект существует в Таджикистане и Кыргызстане. В последнее время в тюркских государствах достигнута договоренность о создании общего Инвестиционного фонда.

"Реализация этого проекта в рамках Организации тюркских государств приведет к свободному движению капитала, реализации совместных экономических проектов, инвестиционной помощи нуждающимся в этом тюркским государствам, инвестиционной помощи со стороны других братских тюркских государств. Это будет способствовать расширению экономики в целом, формированию, наряду с традиционными сферами торговли, нетрадиционных и других отраслей экономики. Тюркские государства заинтересованы в наличии единого экономического сообщества и его укреплении. Сотрудничество и интеграция между этими государствами будут продолжать укрепляться", - добавил он.

Другой депутат - Вугар Байрамов считает, что особая экономическая зона TURAN приведет к увеличению инвестиций среди тюркских государств.

Он считает, что особая экономическая зона TURAN в целом является одним из важных проектов с точки зрения развития тюркского мира.

"Эта зона приведет к увеличению инвестиций между тюркскими государствами, а также к расширению импортно-экспортных операций. Следовательно, создание новой зоны важно с точки зрения привлечения инвестиций, а также с точки зрения расширения взаимных экономических связей", - подчеркнул он.

По словам депутата, в данном контексте, учитывая, что между тюркскими государствами, включая Азербайджан, создаются специальные инвестиционные фонды, эти фонды будут осуществлять инвестиции через свободные экономические зоны.

"Это будет способствовать увеличению экспортных возможностей как между тюркскими государствами, так и самих государств", - добавил он.

Хотя TURANSEZ на сегодняшний день не реализован в полном смысле этого слова, не исключено, что он станет одним из важных экономических проектов для региона в случае реализации, особенно для тюркских государств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!