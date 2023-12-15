Стали известны объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

В январе-сентябре 2023 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 4,5 миллиарда долларов.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,4 миллиарда долларов, Турция - 872 миллиона долларов, Кипр - 593 миллиона долларов, Иран - 296 миллиона долларов и РФ - 295 миллиона долларов", - сказал он.

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