Бундесбанк ухудшил прогноз роста ВВП Германии

Центробанк Германии ухудшил прогноз роста ВВП страны на следующие два года из-за низкого глобального спроса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Теперь Бундесбанк ожидает повышения экономики на 0,4% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году, говорится в полугодовом отчете. Ранее он предполагал увеличение на 1,2% и 1,3% соответственно.

Слабый внешний спрос является основным тормозом для германской промышленности, в то время как ограниченные потребительские расходы и более высокие затраты на финансирование сдерживают инвестиции, отмечает ЦБ. При этом позитивными факторами для экономики являются стабильный рынок труда, сильный рост заработной платы и ослабление инфляции, что должно помочь восстановлению роста расходов домохозяйств.

Инфляция по-прежнему прогнозируется на уровне 2,2% в 2026 году, что выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

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