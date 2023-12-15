Рост цен во Франции превзошел прогнозы

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 3,9% в годовом выражении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Оценка роста была пересмотрена с повышением, предварительно сообщалось об увеличении цен на 3,8%. Ноябрьская инфляция в еврозоне была минимальной с января 2022 года.

Эксперты не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.