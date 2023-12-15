https://news.day.az/economy/1622377.html Рост цен во Франции превзошел прогнозы
Рост цен во Франции превзошел прогнозы
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 3,9% в годовом выражении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.
Оценка роста была пересмотрена с повышением, предварительно сообщалось об увеличении цен на 3,8%. Ноябрьская инфляция в еврозоне была минимальной с января 2022 года.
Эксперты не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.
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