SOCAR и bp подписали Меморандум о взаимопонимании по сокращению выбросов метана, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на bp.

Как сообщается, обе компании, которые подписали Руководящие принципы по снижению выбросов метана (MGP), будут обмениваться информацией и предпринимать совместные действия для продвижения сокращения выбросов метана в Азербайджане.

SOCAR и bp соберут вместе ключевых заинтересованных сторон, партнеров, исследовательские институты и руководителей правительства для поддержки усилий по разработке индивидуального пути, отвечающего потребностям энергетического сектора Азербайджана.

В рамках мероприятия SOCAR и bp подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на улучшение образования в области сокращения выбросов метана, развития потенциала, измерения, отчетности, проверки, технологий и технических знаний.

"Мы уверены, что это сотрудничество приведет к значительным достижениям в борьбе с выбросами метана и защите климата. Вместе мы будем делиться опытом и знаниями о технологиях управления метаном, определять возможности для совместных технологических испытаний и кампаний, а также способствовать повышению осведомленности о сокращении выбросов метана", - сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев.

Вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, в свою очередь, отметил, что этот документ позволит способствовать значительному сокращению выбросов метана в Азербайджане.

"Как долгосрочный и надежный партнер Азербайджана, мы по-прежнему привержены сотрудничеству с SOCAR, чтобы помочь добиться эффективных перемен", - добавил он.

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