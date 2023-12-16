Народный банк Китая вливает миллиарды в экономику для ее оживления

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 50 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,8% годовых. Ставка по этим операциям была понижена в августе на 10 б.п.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых.

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