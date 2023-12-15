«Ужасная» картина экономического роста Китая встревожила экспертов

Экономическая активность Китая ослабевает, восстановлению экономики препятствует слабый спрос и кризис на рынке недвижимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Bloomberg.

В ноябре производство и розничная торговля в Китае росли, согласно данным китайских властей, но на правильные трактовки этих данных влияет сравнение с 2022 годом, когда эти сферы страдали от последствий пандемии коронавируса, отмечает агентство. По оценке аналитиков, если сравнивать эти показатели с более общими данными, они в прошлом месяце ослабли.

"Если не принимать во внимание эффект базы, очевидно, что в ноябре экономика Китая еще больше замедлилась, особенно что касается розничных продаж и недвижимости", - сказал Ларри Ху, руководитель отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd. По его данным, розничные продажи в ноябре сократились на 1,9% по сравнению с октябрем.

По оценке главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луиса Куйса, рост розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям в ноябре замедлился по сравнению с уровнями 2019 года. "Очевидно, необходимо сделать больше, учитывая, насколько ужасна ситуация", - считает он.

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