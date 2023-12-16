Источник: Агентство международной информации Trend

Новые компании получат больше возможностей для бронирования мощностей в IGB, сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"Развитие новой инфраструктуры, такой как интерконнекторы и терминалы СПГ, повышает энергетическую безопасность и диверсификацию поставок природного газа - как для Греции и Болгарии, так и для региона в целом. Поскольку Греция стратегически фокусируется на развитии терминалов СПГ - например, терминала в Александруполисе, ожидается большой спрос на мощности IGB на рынке и появятся больше возможностей для бронирования мощностей для новых компаний, которые раньше не проявляли такой активности в регионе", - сказала она.

Теодора Георгиева отметила, что, учитывая это, ICGB активно работает над расширением мощности трубопровода IGB, чтобы обеспечить транспортировку увеличенных объемов природного газа.

"Такой шаг, несомненно, поможет удовлетворить растущий спрос на новые и надежные маршруты диверсифицированных поставок и позволит расширить поставки газа в соседние страны", - отметила исполнительный директор.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода. На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!