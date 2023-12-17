Китай заинтересован в углублении энергетического партнерства с Россией

Китай готов к углублению сотрудничества с Россией в области энергетики для достижения результатов, которые будут способствовать развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Дин Сюэсян в качестве одного из направлений углубления сотрудничества предложил активизацию торговли энергоресурсами, содействие строительству и стабильной эксплуатации нефтегазовых проектов, а также реализацию проектов в области атомной энергетики.

Он высказался за активное расширение новых областей и направлений энергетического сотрудничества, углубленное продвижение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!