Азербайджан и ОАЭ создают совместную инвестиционную платформу

Азербайджанский инвестиционный холдинг (AIH) и ADQ, инвестиционная и холдинговая компания из Абу-Даби (ОАЭ), объявили о создании совместного предприятия с целью инвестирования в секторы, представляющие взаимный интерес и приоритет, такие как сельское хозяйство, технологии, фармацевтика и энергетическая инфраструктура, сообщает в субботу Day.Az.

Согласно данным ADQ, платформа будет искать и использовать инвестиционные возможности с целью получения устойчивой финансовой прибыли на вложенный капитал.

Инвестиции будут в основном сосредоточены в Азербайджане, ОАЭ и Центральной Азии с возможностью расширения на другие страны.

Отмечается, что ADQ и AIH будут владеть 50-процентной долей в совместном предприятии, и каждая из сторон выделит 500 миллионов долларов США на создание платформы.

В ходе подписания соглашения министр экономики Азербайджана, член Наблюдательного совета AIH Микаил Джаббаров отметил, что данное партнерство отражает важность экономических, политических и коммерческих отношений между двумя странами.

"Новый фонд будет служить инструментом реализации совместных проектов, направленных на долгосрочное развитие обеих стран и всего региона", - сказал он.

В свою очередь, управляющий директор и главный исполнительный директор ADQ, Мохамед Хассан Алсувайди, отметил, что создание этой совместной инвестиционной платформы не только укрепляет двусторонние связи между двумя странами, но и подчеркивает стремление ADQ к развитию значимых партнерских отношений на стратегических рынках, соответствующих инвестиционным приоритетам.

С 1992 года ОАЭ и Азербайджанская Республика поддерживают прочные экономические отношения, отмеченные более чем трехкратным увеличением стоимости их ненефтяной торговли за последние пять лет. Две страны продолжают изучать области, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что 15 декабря 2023 года между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

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