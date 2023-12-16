В Сербии заявили, что Болгария пыталась остановить поставки газа РФ в Европу

Гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что власти Болгарии с помощью акциза на транзит газа из России пытались остановить его поставки в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали - транзит не оплачен, услуга не может быть оказана", - заявил он.

По его словам, цель введения акцизов была остановить поставки газа из РФ по "Турецкому потоку" и "Балканскому потоку" в ряд стран Европы.

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