Сербия увеличит поставки газа из РФ

Гендиректор компании "Србиягаз" и заместитель председателя входящей в состав правящей коалиции Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил о стремлении его страны увеличить поставки газа из РФ и расширить подземные хранилища газа (ПХГ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ", - подчеркнул он.

Отмечается, что в Белграде рассчитывают на помощь "Газпрома" в расширении поставок газа из РФ и увеличении ПГХ. По словам Баятовича, после расширения ПХГ "Банатски-Двор" и создания ПХГ "Честерег" и "Српски-Итебей" Сербия сможет увеличить объемы хранилищ до 2,5-3 млрд куб. м.

Чиновник отметил, что Сербия уже потребляет свыше 3 млрд куб. м газа в год, а в ближайшее время это число может вырасти, особенно после строения газовых ТЭЦ при сотрудничестве с "Газпромом".

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